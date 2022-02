Schließt er eine Beziehungsreunion aus? Jimi Blue Ochsenknecht (30) trennte sich im vergangenen Jahr von seiner damaligen Partnerin Yeliz Koc (28) – und das kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Viele Fans hoffen seitdem, dass der Schauspieler und das ehemalige Bachelor-Girl wieder zusammenfinden. Doch offenbar gibt es dafür wenig Anlass: Denn für Jimi scheint ein Liebes-Comeback momentan nicht infrage zu kommen.

"Yeliz hat mich wirklich unterstützt, funktioniert hat die Beziehung trotzdem nicht", resümierte Jimi im Gespräch mit Bunte. Doch mit der aktuellen Lage sei er gar nicht unzufrieden, fügte der 30-Jährige hinzu: "Ich habe auch gar keinen Kopf für die Liebe im Moment. Jede freie Minute investiere ich in meine Kleine oder die Karriere." Damit gehe es ihm sehr gut, betonte er.

Zumal der Kontakt zu seiner Verflossenen gut funktioniere, was ihm den Alltag sehr erleichtere, berichtete Jimi: "Wir verstehen uns auf Elternbasis gut, ich kann Snow jederzeit sehen und in Hannover besuchen." Es gebe also keinerlei Querelen um das gemeinsame Kind.

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Snow Elanie

