Anna-Maria Zimmermann (33) kam nicht um eine Operation herum! In Sachen Gesundheit musste die Schlagersängerin in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge verkraften – unter anderem zog sich die ehemalige DSDS-Kandidatin im Oktober 2010 bei einem Helikopterabsturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Ganz zur Sorge ihrer Fans meldete sich die Musikerin nun erneut aus der Klinik – der Grund: Anna-Maria musste an ihrem Bauch operiert werden!

In ihrer Instagram-Story versuchte die Sängerin aber erst einmal ihre Follower zu beruhigen: "Es ist wirklich alles gut!" Den Eingriff habe Anna-Maria nun schon mehrere Wochen vor sich hergeschoben, bis es jetzt eben endgültig an der Zeit war. Doch welche Beschwerden hatte sie überhaupt? "Ich habe seit Geburt einen Bauchnabelbruch gehabt, immer nur so minimal und das wurde jetzt immer schlimmer", erklärte die 33-Jährige. Besonders bei sportlichen Bewegungen hätte sie immer wieder Schmerzen gespürt. Bevor Anna-Maria dann schon bald wieder auf der Bühne performen will, wollte sie deshalb die OP abgehakt haben.

Ganz reibungslos verlief der Eingriff allerdings nicht – besonders die Narkose machte Anna-Maria diesmal schwer zu schaffen. "Mir ging es so schlecht, mein Blutdruck wollte gar nicht mehr klarkommen. Auch eine Anna ist nicht allmächtig", musste die Gütersloherin einsehen. Sie vermutete allerdings, dass ihr die Ärzte eine ordentliche "Elefantendröhnung" des Mittels verabreicht hätten. In den kommenden Tagen stehe nun erst mal viel Ruhe auf dem Plan.

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann, Musikerin

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann im Oktober 2015

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de