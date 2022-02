Columbus Short (39) muss sich wegen seiner Taten vor Gericht verantworten. Anfang des Monats war der "Scandal"-Darsteller wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt von der Polizei verhaftet worden, nachdem die Beamten wegen eines Streits zum Haus des Choreografen gerufen worden waren. Obwohl der in Kansas City geborene Schauspieler behauptete, seine Frau habe ihn ins Gesicht geschlagen, schien er unversehrt zu sein. Seine Partnerin Aida hatte jedoch kleine Verletzungen an der Hand. Nun steht fest, dass die Staatsanwaltschaft Columbus in zwei Punkten anklagt.

Wie TMZ berichtete, wurde der Schauspieler jetzt tatsächlich wegen der Auseinandersetzung des Paares vor Gericht beschuldigt. Nachdem sein Fall zunächst nur als kleine Straftat angesehen wurde, wirft die Staatsanwaltschaft dem 39-Jährigen nun gleich zwei Vergehen vor – zum einen häusliche Gewalt und zum anderen die Gefährdung von Kindern. Letzterer Anklagepunkt wurde ausgesprochen, da die Auseinandersetzung zwischen Columbus und Aida angeblich vor den Augen ihrer Sprösslinge stattgefunden haben soll.

Eine Quelle aus dem Umfeld des "The Losers"-Darstellers erzählte gegenüber der Zeitung außerdem, dass Columbus in der Vergangenheit immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Denn nicht zum ersten Mal sieht sich der Schauspieler mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert. Bereits 2018 war er verhaftet worden, weil er seine Ehefrau angegriffen und geschlagen hatte. Damals musste er sogar für einige Monate ins Gefängnis.

Instagram / aidashort Aida und Columbus Short im Februar 2020

Instagram / aidashort Columbus Short mit seiner Frau Aida und ihrem Sohn

Instagram / officialcshort Columbus Short, Schauspieler

