Columbus Short (39) verteidigt sich. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit der Justiz, weil er seiner Ex-Frau gegenüber mehrfach negativ aufgefallen war der Serienstar soll Tanee McCall (40) sogar mit dem Messer bedroht haben. Auch gegenüber seiner derzeitigen Partnerin Aida soll Columbus nun übergriffig geworden sein – er wurde zwischenzeitlich sogar verhaftet. Jetzt hat sich der US-Amerikaner erstmals zu den Vorwürfen gemeldet.

Auf Instagram hatte der 39-Jährige ein Video geteilt, in dem er versucht, die Geschehnisse aus seiner Sicht zu schildern. Er gab dabei zu, dass eine Ehe nicht immer leicht sei – und das Paar Probleme hatte. "Ich bin kein gewalttätiger Mann", stellte er jedoch klar. Columbus sei sauer auf seine Frau gewesen und habe von ihr verlangt, das Haus zu verlassen. "Ich habe ihr Handy genommen – was ich nicht hätte tun sollen. Dabei habe ich sie an der Hand gekratzt", schilderte er. Offenbar war es im Eifer des Gefechts versehentlich zu der Verletzung gekommen.

Nach diesem bösen Zwischenfall sei allerdings die Polizei angerückt und habe die Geschehnisse genau beleuchtet. Laut Columbus hätten die Beamten Schwierigkeiten gehabt, eine Entscheidung zu treffen, sich letztendlich aber dazu entschieden, ihn in Gewahrsam zu nehmen. "Aufgrund dieses Kratzers bin ich ins Gefängnis gegangen", erzählte er weiter. Das Video hat der einstige "Scandal"-Darsteller mittlerweile allerdings wieder gelöscht.

