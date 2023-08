Mit all diesen Männern war Britney Spears schon zusammen

Die Liste ist lang! Gerade steckt Britney Spears (41) mitten im Scheidungskrieg mit Noch-Ehemann Sam Asghari (29). Die Sängerin und das Model hatten im vergangenen Jahr geheiratet und vor wenigen Tagen das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Nach nur 14 Monaten Ehe ist alles aus und vorbei. Doch das ist nicht die erste gescheiterte Ehe der "Toxic"-Interpretin. Seit Anfang ihrer Karriere hat der Popstar schon einige Männer gedatet. Promiflash blickt auf Britneys Ex-Beziehungen zurück.

Die Beauty war nach Beginn ihrer Karriere direkt mit einer prominenten Liebelei gestartet. 1998 kam sie mit Justin Timberlake (42) zusammen. Die Partnerschaft hielt vier Jahre. Nicht offiziell war hingegen die Beziehung zum Choreografen Wade Robson (40), der auch in ihrem "(You Drive Me) Crazy"-Video mitwirkte. Das Paar soll ein Jahr zusammen gewesen sein. Inoffiziell hatte Britney auch etwas mit Colin Farrell (47). Der irische Schauspieler stritt eine Partnerschaft zwar ab, kuschelte aber öffentlich mit der Blondine. Sie selbst sprach auch von einem Kuss, der aber nichts Ernstes gewesen sei. Ihr damaliger Background-Tänzer Columbus Short (40) behauptete im selben Jahr, Sex mit der Beauty gehabt zu haben.

2004 heiratete Britney ihren Jugendfreund Jason Allen Alexander (41), mit dem sie nur 55 Stunden verheiratet war. Nach einer durchzechten Nacht gaben sich die beiden kurzerhand in Las Vegas das Jawort. Noch im selben Jahr gab sie die Verlobung mit Background-Tänzer Kevin Federline (45) bekannt. Nur ein Jahr nach ihrer Hochzeit bekamen sie ihre Söhne Preston und Jayden. Nach nur drei Jahren war die Ehe dann aber auch wieder Geschichte. Kurz nach der Scheidung begann Britney eine Beziehung mit dem Musikproduzenten J.R. Rotem.

Kurz nachdem sie sich den Kopf rasiert hatte, lernte sie Ende 2007 Adnan Ghalib kennen. Nach einem Jahr trennte sie sich wieder von ihm. 2009 begann die Beziehung mit ihrem ehemaligen Manager Jason Trawick. Sie verlobten sich zwar, doch schafften es nicht vor den Traualtar. Zwei Monate nach der Trennung stürzte sie sich in eine Beziehung mit dem Anwalt David Lucado. Nach einem Jahr und einer angeblichen Affäre seinerseits war wieder Schluss. Im Oktober 2014 begann Britney mit Charlie Ebersol, dem Sohn von "Saturday Night Live"-Mitgestalter Dick Ebersol, auszugehen. Nach ein paar Monten war allerdings Schluss.

Am Set ihres "Slumber Party"-Musikvideos hatte sie 2016 Sam Asghari kennengelernt. Die Grammy-Gewinnerin verliebte sich in das Model und die beiden verlobten sich im September 2021. Knapp ein Jahr später machte Britney Sam zu ihrem dritten Ehemann. Doch auch diese Liebe konnte nicht bestehen: Derzeit lassen sich die zwei scheiden.

