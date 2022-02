Sie hat einen besonderen Grund zur Freude! Britney Spears (40) hatte es in letzter Zeit nicht besonders leicht. Schließlich musste sich die Sängerin einem langen Gerichtsprozess stellen, um aus der Vormundschaft ihres Vaters befreit zu werden. Einer stand ihr dabei immer tatkräftig zur Seite: Ihr Verlobter Sam Asghari (27) war für sie wie ein Fels in der Brandung. Nun verkündete die "Toxic"-Interpretin eine großartige Nachricht: Britney wurde zum Kongress eingeladen!

Auf Instagram postete die 40-Jährige ein Schreiben, bei dem es sich um die formelle Einladung handelt. Vor Ort habe sie offenbar die Möglichkeit, über den gesamten Prozess ihrer Vormundschaft zu sprechen. "Ich habe diesen Brief vor Monaten erhalten [...], auch wenn ich mich sofort geschmeichelt fühlte, war ich damals noch nicht annähernd in der Heilungsphase, in der ich mich jetzt befinde. [...] Ich bin dankbar, dass meine Geschichte überhaupt anerkannt wurde", schrieb sie unter ihren Beitrag.

Dass die Vormundschaft endlich ein Ende genommen hat, wird die Popikone zutiefst erleichtert haben. Denn während sie noch nicht ihre Freiheit genießen konnte, habe die Musikerin oft große Angst gehabt. Damals hatte man ihr anscheinend mitgeteilt, dass sie nirgends hingehen dürfe. "Ich dachte wirklich, sie wollten mich umbringen, weil es mir wie ein kranker Scherz vorkam", berichtete sie in einer Instagram-Story.

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Partner Sam Asghari

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

