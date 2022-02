Auf Sam Asghari (27) kann sich Britney Spears (40) wohl immer verlassen! Im Oktober 2021 hatte die Sängerin aufatmen können: Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) ist sie endlich frei. Doch ihr Glück konnte sie danach keinesfalls genießen. Stattdessen enthüllte ihre kleine Schwester Jamie Lynn Spears (30) in ihrem Buch "Things I Should Have Said" einige pikante Details über die "Criminal"-Interpretin". In dieser schweren Zeit stärkte ihr Verlobter ihr den Rücken. Im Netz überhäuft Britney ihn dafür mit liebevollen Worten!

Via Instagram widmete die Musikerin Sam einige Zeilen: "Dieser Mann hat alles mit mir durchgestanden. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde." Dazu teilte Britney einen kurzen Clip, der die beiden Turteltauben beim gemeinsamen Cruisen auf coolen Motorrädern zeigt. 2016 hatte es zwischen ihnen während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo gefunkt. Seitdem ist der Tänzer augenscheinlich Brits Fels in der Brandung, welchen sie nicht mehr missen möchte.

"Ich glaube, ich werde ihn noch etwas länger behalten", scherzte die Blondine in ihrer süßen Liebeserklärung. Das Paar hat für die Zukunft einige große Absichten. In diesem Jahr sollen angeblich ganz bald die Hochzeitsglocken für Britney und Sam läuten – auch ein Baby sei in Planung.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Januar 2022

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears

