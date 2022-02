Hardy Krüger Jr. (53) scheut keine Aufklärungsgespräche mit seinen Kids. Der Schauspieler und seine Frau Alice sind seit 2018 verheiratet. In die Beziehung haben die beiden mehrere Kinder mitgebracht – das Paar führt also ein Patchwork-Leben mit sieben Kids. Die Rolle des Stiefvaters stellt für Hardy aber offenbar kein Problem dar – sogar in Sachen Sex und Liebe steht er seinem Stiefsohn Theo und dessen Geschwistern mit Rat und Tat zur Seite. Und wie schlägt sich der TV-Star im Sex- und Kondom-Talk? "Hardy ist bei dem Thema ganz locker und sachlich geblieben", verriet der Teenager beim Billy Boy Du&Ich Launch.

