Janni Kusmagk (31) liebt das Leben mit ihrer Familie! Die ehemalige Profi-Surferin und ihr Mann Peer Kusmagk (46) haben in den vergangenen Jahren so manche Veränderung durchgemacht: Gemeinsam mit ihren Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin zog es das Paar um die Welt – sie lebten unter anderem in Costa Rica und reisten im Van durch Frankreich. Derzeit überwintern die Kusmagks auf Mallorca. Und von dort teilte Janni nun ein zuckersüßes Foto von sich und ihrem jüngsten Spross!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 31-Jährige am Mittwoch besagten Schnappschuss mit Baby Merlin. Glücklich strahlt die Blondine ihren Knirps an, der, vor ihren Bauch gebunden, zurücklächelt. Zu der Aufnahme schrieb Janni die emotionalen Worte: "Ich wachse für dich, ich wachse für mich!"

In ihrem Winterdomizil kämpfen die Kusmagks derzeit aber auch mit einer Herausforderung: Ihr Zuhause wurde von giftigen Raupen befallen. In ihrem neuesten Posting gab Janni diesbezüglich ein Update und erklärte, dass die zuständigen Arbeiter das Problem noch nicht vollständig lösen konnten: "Sie mussten ein zweites Mal wiederkommen, weil ich noch Nester entdeckt hatte, die zurückgeblieben waren."

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko, September 2021

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin im Januar 2022

Instagram / thehappytribe Eichen-Prozessionsspinner bei den Kusmagks

