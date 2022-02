Ob Cecilia Asoro auf dieses Wiedersehen wohl lieber verzichtet hätte? Die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin trifft bei Prominent getrennt wieder auf ihren Ex-Freund Markus Kok, der vielen Fans vor allem unter seinem Spitznamen Koki bekannt sein dürfte. Die beiden waren neun Monate zusammen, bevor sie nach einem heftigen Streit getrennte Wege gingen. Gegenüber Promiflash verriet Cecilia jetzt: Sie hatte vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit Koki tatsächlich etwas Angst!

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 25-Jährige klar, dass das Wiedersehen für sie an sich nicht schlimm war. "Ich hatte nur Angst, weil ich wusste, das kann zwischen uns nicht gut enden", gab sie ehrlich zu. Vor der Teilnahme an dem Reality-TV-Format habe das einstige Bachelor-Girl nämlich auch kaum Kontakt zu Koki gehabt. "Wir hatten uns noch blockiert", meinte sie.

Doch was denkt der Adam sucht Eva-Star über das Aufeinandertreffen mit seiner Ex? "Cecilia wiederzusehen bei 'Prominent getrennt' und so viel Zeit mit ihr zu verbringen, wird in unseren Spielen sehr anstrengend und auch sehr laut", teaserte Koki an. Er sei sich aber sicher, dass das einstige Paar die Herausforderung gut meistern werde: "Wir halten trotzdem immer zusammen, wenn jemand gegen uns ist."

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin 2022

Anzeige

Instagram / markus_koki Markus Kok, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de