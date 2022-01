Was sagen die Fans zum Prominent getrennt-Cast? Am Mittwoch wurden endlich die Kandidaten der neuen Reality-TV-Show bekannt gegeben. In dem Format kämpfen acht einstige Promi-Pärchen um das Preisgeld von 100.000 Euro. Mit dabei sind unter anderem das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28), die Schauspielerin Jenny Elvers (49) und ihr Ex Alex Jolig (59) sowie die Temptation Island-Bekanntheiten Lena Schiwiora (25) und Robin Riebling. Die Promiflash-Leser sind von den Teilnehmern aber nicht wirklich begeistert!

In einer Promiflash-Umfrage konnten die User nun abstimmen, wie sie die Ex-Paare finden. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Von insgesamt 2.489 Teilnehmern [Stand: 19. Januar, 12:04 Uhr] gaben insgesamt 1.750 Leser (70,3 Prozent) an, dass sie sich von dem Cast mehr erhofft haben. Nur 739 Fans (29,7 Prozent) waren von den Kandidaten total begeistert – und können es kaum erwarten, bis das Format endlich startet. "Das wird amüsant", schrieb beispielsweise ein Follower unter einem Promiflash-Beitrag.

Dass sich Serkan der neuen Herausforderung stellt, können die meisten Leser aber überhaupt nicht verstehen. Für seine Teilnahme an dem Format bekommt der Freund der schwangeren Samira Klampfl (28) schon jetzt viel Kritik. "Oh man, ich war so ein großer Fan von Serkan und Samira – und jetzt sehe ich, dass er bei so einem Stuss mitmacht", zeigte sich ein User enttäuscht.

Anzeige

RTL / Seapoint Robin Riebling und Lena Schiwiora bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Seapoint Serkan Yavuz und Carina Spack, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de