Anna-Maria Ferchichis (40) Drillinge kommen offenbar ganz nach Papa Bushido (43). Im vergangenen Juni verkündete das Paar, dass sich seine Rasselbande erneut vergrößern würde. Ende 2021 war es dann so weit und die Babys kamen gesund und munter zur Welt. Seitdem lassen die siebenfachen Eltern ihre Abonnenten auch immer wieder an ihrem chaotischen Familien-Alltag teilhaben. Nun verriet Anna-Maria ein neues niedliches Detail über ihre Drillinge.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige nun einen süßen Schnappschuss von den Säuglingen. Seelenruhig schliefen Leonora, Naima und Amaya in ihrem Bettchen. Augenscheinlich brauchten die drei Babys dafür nicht einmal einen Schnuller, denn diese lagen unbeachtet am Kopfende der kleinen Matratzen. Offenbar erinnerte Anna-Maria dieses ausgiebige Schlafbedürfnis und das Verhalten ihrer Kids nur allzu gut an ihren Ehemann. "Sie sind Spätzubettgeher und absolute Langschläfer – ganz der Papa", kommentierte sie die Aufnahme humorvoll.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Anna-Maria mit einigen Sorgen an ihre rund 419 Tausend Follower gewandt. So verriet die kleine Schwester von Sarah Connor (41), dass ihre Babys unter starken Bauchschmerzen leiden würden. "Ich bin so froh, dass wir so ein großer Haushalt mit genügend Händen sind, denn jedes Baby braucht dann Körpernähe", erzählte die Mama.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge

bush1do / Instagram Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre kleine Tochter an Weihnachten 2021

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

