Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) könnten augenscheinlich nicht glücklicher sein. Vergangenes Jahr im Juni hatte das Paar verkündet, dass es erneut Nachwuchs erwartet und das gleich dreifach. Im November war es dann so weit und die beiden konnten ihre Babys in den Armen halten. Seit der Geburt ihrer Drillinge gibt die brünette Beauty zudem immer wieder Einblicke in ihren teils chaotischen Familienalltag: Nun unternahmen Anna-Maria und Bushido einen Ausflug mit der ganzen Familie.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige nun zwei Schnappschüsse, die während des Trips ans Wasser entstanden. Zu einem Schnappschuss der gesamten Rasselbande schrieb Anna-Maria: "Ich wäre am liebsten den ganzen Tag draußen". Passend dazu fügte die frischgebackene Drillings-Mutter noch ein Sonnen-Emoji hinzu. Auch Papa Bushido war mit von der Partie, wie seine Frau wenig später zeigte. Anna-Maria postete anschließend nämlich ein zuckersüßen Foto, auf dem der "Alles wird gut"-Interpret eines seiner Babys auf dem Arm hält.

Anfang des Monats hatte die in Delmenhorst geborene Schönheit ihre Community bereits mit ihrem tollen After-Baby-Body begeistert. Nur drei Monate nach der Entbindung posierte Anna-Maria vor dem Spiegel. "Ich war so ungeduldig mit meinem eigenen Körper nach dieser Geburt – und doch hat er mich mal wieder überrascht und stolz gemacht", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

