Daniela Büchner (43) verrät ihr Abnehmgeheimnis! Das Jahr 2022 ist noch keine zwei Monate alt und trotzdem hat die Goodbye Deutschland-Bekanntheit schon einiges durch: Anfang des Jahres machte sie ihre noch sehr frische Partnerschaft zu TV-Kollege Sohel Abdoulkhanzadeh öffentlich – wenige Tage darauf war schon wieder alles aus und vorbei. Danni fokussiert sich seitdem nur auf sich, gönnte sich eine haarige Veränderung und hat an Gewicht verloren. Wie genau sie ihre Pfunde zum Purzeln brachte, hat sie nun verraten!

In einer Instagram-Fragerunde plauderte Danni gerade erst über ihren Abnehmerfolg. Mit einem einfachen Trick habe sie ihr Bodyziel erreicht: "Ich habe im Januar eine Art Fastenkur gemacht und dadurch ein paar Kilo verloren. Und um mein Gewicht zu halten, ersetze ich Mahlzeiten durch gesunde Snacks", berichtete die Fünffachmama stolz.

Wie viel sie auf die Waage bringt oder genau abgenommen hat, wollte Danni allerdings nicht verraten. Denn: "Egal, wie viel man wiegt, so lange man sich wohlfühlt, ist alles in Ordnung." Doch offenbar ist sie noch nicht ganz am Ende des Abnehmprojekts. Ihren Fans versprach sie jedenfalls, sie weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Der TV-Beauty gehe es seit dem überstandenen Sohel-Drama generell wieder richtig gut.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im September 2021

