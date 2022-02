Wie kommt die neue Jury bei den Fans an? Deutschland sucht den Superstar wagt in diesem Jahr den Neuanfang: Nachdem Urgestein Dieter Bohlen (68) die Segel strich, rätselten die Zuschauer lange, wer den Ex-Modern Talking-Star ersetzen könnte. Als die neuen Juroren Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) bekannt gegeben worden waren, blieben viele skeptisch – würden die markigen Sprüche jetzt ganz wegfallen? Sechs Casting-Folgen sind bereits ausgestrahlt: Konnten die DSDS-Neulinge ihr Publikum denn bereits von sich überzeugen?

Gegenüber Promiflash erläuterten Ilse und Toby jetzt ihre Herangehensweise an die Staffel. "Der Weg, auf dem wir unsere Meinung mitteilen, ist vielleicht ein wenig anders als in den vorigen Staffeln", erzählte die Niederländerin. Dennoch sei es ihnen wichtig, den Talents ganz offen zu sagen, wie sie ihre Stimme einschätzen, betonten beide – aber eben fair. "Ich habe gehört, dass die Jury zuvor ab und zu etwas hart war", schilderte Toby seine Eindrücke.

Doch ganz so weichgespült wie der eine oder andere Fan die neue Jury befürchtet hatte, kam es dann doch nicht: So teilte Toby einem Kandidaten nach einer schrägen "Bruises"-Performance mit, dass er jetzt blaue Flecken in den Ohren habe. Auch Florian wurde schon ziemlich direkt. "Bitte, lass dir von niemandem mehr einreden, dass du Sänger werden sollst", warf er einem Teilnehmer an den Kopf. Kann die Jury euch bisher von sich überzeugen? Stimmt in der Umfrage ab!

