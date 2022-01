Wird bei DSDS alles anders? In der vergangenen Woche ist die Castingshow in eine brandneue Staffel gestartet. Und die ist anders als jemals zuvor – denn das Jury-Urgestein Dieter Bohlen (67) ist nicht mehr dabei. Die Plätze am Juroren-Pult wurden an Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) vergeben. Im Promiflash-Interview verrieten die Neulinge jetzt: Das unterscheidet ihre DSDS-Ära von der Dieter-geprägten Zeit.

"Ich habe gehört, dass die Jury zuvor ab und zu etwas hart war", berichtete Toby im Gespräch mit Promiflash. Aus diesen Aussagen hat der Produzent offenbar seine Schlüsse gezogen und sich eine eigene Juroren-Strategie entwickelt. "Ich versuche jetzt nur, den Job so authentisch und ehrlich wie möglich zu machen und den Talenten auch wirklich zu helfen, dass sie etwas aus der Show mitnehmen", führte er sein Vorhaben aus. Er wolle nicht, dass die Teilnehmer "mit leeren Händen" da stehen. Auch dann nicht, wenn sie es nicht in die nächste Runde schaffen.

Seine Kollegin – Sängerin Ilse – sieht das ähnlich. Sie wolle den "Talenten" ehrlich und direkt sagen, ob sie mit ihrer Stimme im Business Erfolg haben können, allerdings ohne fiese Sprüche. "Man muss eben auch nicht sehr negativ auftreten, nur um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Ich glaube, dass wir alle drei sehr ehrlich gewesen sind, und das ist dann eben auch nur unsere Meinung", schilderte sie und ergänzte: "Der Weg, auf dem wir unsere Meinung mitteilen, ist vielleicht ein wenig anders als in den vorigen Staffeln."

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Toby Gad

RTL / Stefan Gregorowius Ilse DeLange, DSDS-Jurorin 2022

