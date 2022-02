Sie zeigt sich sexy wie nie! Nicole Kidman (54) ist dieses Jahr zum fünften Mal für einen Oscar nominiert, einmal durfte die Schauspielerin den wichtigsten Filmpreis der Welt schon mit nach Hause nehmen. Aus diesem Anlass posierte sie jetzt für ein Zeitschriftencover – und überraschte ihre Fans mit ihrem dafür gewählten Look extrem! Auf dem Cover sieht man Nicole jetzt in einem besonders sexy Outfit.

Vanity Fair widmete sieben Oscar-Nominierten ein Cover ihrer Hollywood-Ausgabe. Nicoles Outfit darauf hat es in sich: Sie posiert in grauen Kniestrümpfen, einem kurzen Röckchen und einem sehr knappen Oberteil. Die Zusammenstellung des Outfits erinnert stark an Britney Spears' (40) ikonischen Schulmädchen-Look aus ihrem Musikvideo zum Hit "Baby One More Time". Tatsächlich stammt der freizügige Zweiteiler vom Label Miu Miu – und wurde in der Frühlingskollektion der Luxusmarke von niemand anderem als Hailey Bieber (25) beworben.

Die Fans haben zu dem superknappen Outfit geteilte Meinungen. Während einige ganz begeistert von dem heißen Look sind, zeigten die meisten auf Instagram entsetzt davon. „Sie ist über 50 und ihre Schulmädchen-Tage sind vorbei! Wieso wird sie so gestylt? Das ist nicht cool!“, fand ein User deutliche Worte. Auch, dass der Körper der Schauspielerin in den Augen der Fans viel zu stark retuschiert wurde, spiegelt sich in den Kommentaren wider: "Es sieht aus, als hätten sie ihren Kopf auf einen Teenager-Körper gesetzt."

Getty Images Nicole Kidman bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Schauspielerin Nicole Kidman in Kalifornien

ActionPress Nicole Kidman, Filmstar

