Ein Küsschen in Ehren kann niemand verwehren! Michelle Hunziker (45) moderiert derzeit im italienischen Fernsehen ihre eigene Show namens "Michelle Impossible". In der ersten Ausgabe, die am Mittwochabend über die Bildschirme lief, war ein ganz besonderer Gast mit von der Partie: Eros Ramazzotti (58), der Ex-Mann der Beauty, performte auf der Bühne. Bei dem Wiedersehen im TV kam es dann zu einem überraschenden Moment: Michelle und Eros küssten sich vor laufender Kamera!

Bei der Sendung seiner Ex sang der italienische Musiker seinen Song "Più Bella Cosa", während Michelle mit einem breiten Lächeln auf den Lippen am Bühnenrand stand. Nachdem der 58-Jährige seinen Hit zum Besten gegeben hatte, schenkte sich das einstige Pärchen eine innige Umarmung mit einem anschließenden Küsschen auf die Lippen. Bevor es zu dieser Situation kam, hatte der gebürtige Römer seine ehemalige Geliebte mit auf die Bühne geholt. Dort verkündete dieser nach einer Aufforderung seiner Ex-Partnerin: "Seien wir ehrlich, wir sind Freunde."

Wollen die beiden damit den Gerüchten um ein mögliches Liebes-Comeback womöglich ein Ende setzen? Erst vor wenigen Wochen hatte ein enger Freund der hübschen Blondine diese wieder neu angeheizt. Gegenüber Bild plauderte er aus, dass die Ex-Partner ständig in Kontakt stehen: "Sie telefonieren täglich. Auf Eros kann sich Michelle verlassen." Anscheinend ist Eros eine Art Stütze für Michelle, die erst kürzlich eine Trennung von Tomaso Trussardi (38) durchmachte.

Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker, 2010

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012

