Es gibt erneut schwere Vorwürfe gegen Michael Wendler (49). Der Schlagersänger blieb in der Vergangenheit schon mehrmals seinen Gerichtsterminen fern. Auch im September 2021, als er in einem Prozess um Song-Tantiemen in Berlin hätte aussagen sollen, erschien er nicht. Die Begründung: Der Wahl-Amerikaner könne aus den USA nicht nach Deutschland einreisen, da auf dem Flug Maskenpflicht bestehe. Dieser könne er wegen seiner Nasen-OP nicht nachkommen. Sein Schönheitschirurg beschuldigt den Wendler jetzt, das Attest dafür gefälscht zu haben.

Das äußerte der Düsseldorfer Beauty-Doc Dr. Murat Dağdelen jetzt gegenüber Bild. Er habe zwar ein Jahr vor dem Prozess eine Nasenkorrektur bei Michael durchgeführt, jedoch kein Attest in Sachen Maskenpflicht ausgestellt. "Das hat keine negativen Auswirkungen auf den Heilungsprozess", stellte er klar. Deshalb beschuldigt er den Sänger jetzt der Urkundenfälschung. Auf dem dem Gericht vorgelegten Attest stimme zwar der Briefkopf des Arztes und auch seine Unterschrift sei die richtige. "Aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden", vermutete Murat. Es sei sehr leicht, so ein Schreiben zu fälschen.

Der Chirurg erwägt jetzt rechtliche Schritte gegen Michael. Der bestreitet die Vorwürfe natürlich – und will jetzt wiederum rechtlich gegen den Arzt vorgehen. Vor Gericht hatte das Attest übrigens damals keinen Erfolg: Es sei veraltet und auch inhaltlich ohne Wert. Deshalb war der 49–Jährige wegen Nichterscheinens vor Gericht zur Zahlung eines Bußgelds verurteilt worden.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2020

Instagram / drmuratdagdelen Michael Wendler, Dr. Murat Dağdelen und Laura Müller

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

