Jetzt ist bei Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn offenbar endgültig Schluss! Vor wenigen Tagen wurde publik, dass der Eventmanager aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist. Im Netz stellte der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer allerdings noch klar, dass er trotzdem noch mit seiner Frau zusammen ist und nur etwas Abstand braucht. Doch jetzt scheint ihre Ehekrise offenbar vollkommen eskaliert zu sein: Mike will die Scheidung von Michelle – und zwar sofort!

Das bestätigt der ehemalige Temptation Island-Verführer nun im Interview mit RTL. Bereits am kommenden Montag wolle er die Scheidungspapiere einreichen. Mike habe lange um seine Ehe gekämpft – doch das offenbar erfolglos. "Ich hab mich manchmal in den eigenen vier Wänden wie ein Einbrecher gefühlt", gibt er ehrlich zu. Zusätzlich wettert er in seinem Statement heftig gegen die Schauspielerin: "Für mich hat sie den schlimmsten Charakter, den ich in 35 Jahren kennenlernen durfte."

Bereits im Sommerhaus hatte das Pärchen für viele Diskussionen gesorgt. Einige Fans bezeichneten die Beziehung der beiden sogar als toxisch. Bereits nach ihrer Teilnahme an dem Format stand eine Trennung bei den beiden im Raum. "Das Einfachste wäre, wenn man sich trennt. Die Frage haben wir uns auch gestellt. Aber auch unsere Psychologen haben gesagt, warum aufgeben?", meinte der Reality-TV-Star in der Wiedersehensshow. Doch das Paar wollte damals nicht aufgeben – und weiterhin um seine Ehe kämpfen.

Anzeige

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Anzeige

RTL Michelle Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de