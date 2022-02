Ist bald alles vorbei? In der vergangenen Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars machten Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn alles andere als einen guten Eindruck. Viele bezeichneten die Beziehung der beiden damals als toxisch. Mikes Verhalten empfanden die Zuschauer als unangenehm – er boxte sich sogar seine Hand blutig. Doch seine Herzensdame wich ihm nicht von der Seite – zumindest bis jetzt. Indizien deuten darauf hin, dass Mike und Michelle bald getrennte Wege gehen könnten!

Wie Bild berichtete, soll der Eventmanager aus dem gemeinsamen Haus von ihm und seiner Geliebten ausgezogen sein. Der Auszug ist angeblich sogar schon einige Wochen her! Aktuell wohne der DJ in einem Hotel. "Es ist erst mal eine räumliche Trennung. Aber so, wie es momentan läuft, kann und will ich nicht mehr. Michelle macht mir dauernd Vorwürfe. Egal, was ich tue, es ist falsch. So funktioniert für mich keine Beziehung“, verriet Mike.

Dass es bei dem Pärchen schon lange nicht mehr so harmonisch zugeht, ist seit der Ausstrahlung des Sommerhauses eigentlich kein Geheimnis mehr. Denn die Show stellte die Beziehung der zwei wohl auf die Probe. "Wir sind beide ehrgeizig und lieben es außerdem, vor der Kamera zu stehen. Deshalb war das Sommerhaus für uns auch eine Art Beziehungsprobe", erzählte das Pärchen damals gegenüber Promiflash.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

