Haben Chiara Ferragni (34) und ihr Mann Fedez (32) Eheprobleme? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass bei der italienischen Bloggerin und dem Rapper der Haussegen schief hängt. Die Eheleute versorgten ihre Fans mit weniger Pärchen-Content als sonst – und der Musiker soll sogar ohne Ehering gesichtet worden sein. Tatsächlich scheinen die beiden momentan eine kleine Krise zu haben: Chiara und Fedez gaben nun preis, dass sie eine Paartherapie machen!

In einer neuen Folge ihrer Reality-TV-Show "The Ferragnez", die seit Dezember 2021 auf Amazon Prime verfügbar ist, sprachen die beiden nun ungewohnt offen über ihre Probleme. "Fedez gibt mir das Gefühl, nutzlos in seinem Leben zu sein", gestand die Mutter von zwei Kindern unter Tränen. Laut Chiara habe Fedez extreme Stimmungsschwankungen, die ihre Ehe sehr beeinflussen: "Unsere Beziehung hängt zu sehr von seinen Launen ab."

Der "Bella Storia"-Interpret hingegen hat offenbar das Gefühl, von seiner Liebsten oft nicht ernstgenommen zu werden. "Es ist schwierig, mit einer Person zu reden, die von vorneherein glaubt, dass die Probleme unnötig ist", erklärte er seine Haltung. Außerdem würde er gern mehr Zeit mit Chiara alleine verbringen: "Oft sind wir von einer Gruppe von Menschen umgeben. Ihre Familie und ihre Freunde – nicht meine."

Getty Images Musiker Fedez und Bloggerin Chiara Ferragni im November 2021 in Madrid

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihrer Familie

Instagram / chiaraferragni Bloggerin Chiara Ferragni mit ihrem Mann Fedez

