Madonna (63) teilt ganz schön private Einblicke mit ihren Fans! Für gewöhnlich veröffentlicht die Sängerin in den sozialen Netzwerken Schnappschüsse von ihren Auftritten oder Events – hin und wieder landet auch ein Clip als Promo auf ihrem Profil. Jetzt entschied sich die Musikerin allerdings dazu, einen besonders intimen Moment mit ihrer Community zu teilen: Madonna knipste ein Foto, das sie auf dem stillen Örtchen zeigt!

Via Instagram postete die 63-Jährige nun eine besonders gewagte Aufnahme. In ihrem neuen Beitrag sitzt die Blondine nämlich frech mit ausgestreckter Zunge auf dem Klo. Für ein gemütliches Ambiente zündete die Beauty neben sich sogar noch eine Duftkerze an. "Ich habe meinen Scheiß zusammenbekommen, endlich", betitelte Madonna das eher kuriose Pic inmitten ihrer Bildersammlung. Drei Kackhaufen-Emojis durften an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen.

Und was sagen ihre Follower dazu? Die scheinen hinsichtlich dieses Anblicks eher geteilter Meinung zu sein. Während einige Fans unter dem Beitrag Komplimente machen wie "Das ist mein Mädchen!" oder "Eine Legende!" würden andere Supporter wohl am liebsten den Kopf schütteln. Ihre Kommentare lauten beispielsweise "Ernsthaft?" oder "Oh mein Gott!".

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna an Silvester

Instagram / madonna Madonna im Februar 2022

