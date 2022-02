Kris Jenner (66) ist wieder Oma geworden! Die Unternehmerin ist das Oberhaupt einer echten Großfamilie: Sechs Kinder brachte die US-Amerikanerin selbst zur Welt und wurde dank Kim (41), Khloé (37) und Co. schon mehrfach zur Großmutter. Erst Anfang Februar wurde ihr jüngster Enkel Wolf von Kylie Jenner (24) geboren. Jetzt verrät Kris süße Details über das Baby – der Kleine sieht genau so aus wie seine Schwester Stormi Webster (4).

In der "The Ellen Show" plauderte die 66-Jährige mit Ellen DeGeneres (64) über ihr neuestes Familienmitglied. Ganz verliebt schwärmte sie: "Er ist so süß. Es war großartig, ich war im Krankenhaus, als er geboren wurde!" Kris schilderte weiter, sie habe sofort an Stormis Geburt denken müssen, als sie ihren Enkel das erste Mal gesehen habe – so ähnlich sehe er ihr: "Er kam heraus und es war, als würde Stormi noch einmal geboren werden!"

Wolf sieht seiner großen Schwester aber offenbar nicht nur sehr ähnlich – der Kleine scheint die Vierjährige auch schon vollkommen in seinen Bann gezogen zu haben. Wie ein Insider kürzlich People verriet, soll Stormi total begeistert von ihrem Brüderchen sein: "Sie ist fasziniert von ihrem kleinen Bruder und konnte ihn schon halten!"

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, US-Reality-TV-Stars

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit Stormi Webster

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

