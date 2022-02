Simone Biles (24) ist sprachlos! Am Dienstag gab die Turnerin bekannt, dass ihr Freund Jonathan Owens (26) um ihre Hand angehalten hat. Simone sagte Ja und kam nach dem Antrag gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Im Netz betonte sie, dass sie es kaum abwarten könne, den Rest ihres Lebens mit dem Footballer zu verbringen, und dass er alles sei, was sie sich je erträumt habe. Auch jetzt ist Simone von ihren Emotionen immer noch total überwältigt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige einen Clip, in dem sie ihren Verlobungsring zeigt und fröhlich in die Kamera grinst. Dazu schrieb sie: "Der Tag danach. Ich bin immer noch auf Wolke sieben und völlig geschockt." Allzu viel Zeit, die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, bleibt ihr aber wohl nicht. Sie ist für Dreharbeiten nach Los Angeles gereist und muss deshalb für ein paar Tage auf die Gesellschaft ihres Liebsten verzichten. Wenn sie wieder zurück ist, soll es aber offenbar eine kleine Verlobungsparty geben: "Ich kann es kaum erwarten, es ordentlich zu feiern und einmal durchzuatmen."

Eine lange Verschnaufpause wird es aber wohl nicht. Wie Simone in einer weiteren Story-Sequenz verriet, stehe neben der Hochzeitsplanung auch der Bau eines gemeinsamen Hauses auf dem Plan.

"Wir haben alle Hände voll zu tun", betonte die mehrfache Olympiamedaillen-Gewinnerin.

Instagram / jowens_3 Simone Biles und ihr Freund Jonathan Owens im Juni 2021

Instagram / simonebiles Simone Biles, Sportlerin

Instagram / jowens_3 Simone Biles und Jonathan Owens, Sportler

