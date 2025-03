Simone Biles schwärmt von magischen Flitterwochen

Simone Biles (27) und ihr Ehemann Jonathan Owens (29) haben ihre Flitterwochen in Südafrika beendet und sind wieder in die USA zurückgekehrt. Der Aufenthalt in dem Naturparadies dauerte fast zwei Wochen und hat die beiden Athleten nachhaltig beeindruckt. "Mein Herz ist so voll", schrieb die 27-jährige Turnikone auf Instagram, kurz bevor das Paar die Heimreise antrat. Auch Jonathan, der 29-jährige Footballspieler der Chicago Bears, zeigte sich begeistert: "Südafrika ist noch schöner, als ich es mir je vorgestellt habe." Die Flitterwochen begannen am 16. Februar, wobei das frisch verheiratete Paar mit zahlreichen Koffern und voller Vorfreude startete.

In den sozialen Medien teilte Simone zahlreiche Eindrücke ihres ersten gemeinsamen Abenteuers als verheiratetes Paar. Neben romantischen Momenten wie Candle-Light-Dinners und Rosen, die zu Herzen geformt auf ihrem Bett lagen, gab es auch aufregende Erlebnisse. Während einer Safari kam das Paar einem Löwen so nah, dass Simone scherzhaft zugab, vor Angst fast durchgedreht zu sein. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch eines örtlichen Kindergartens, der von einem Mitarbeiter ihres Hotels ins Leben gerufen wurde. Dort verteilten die beiden Decken und Powerriegel und sorgten für strahlende Kinderaugen.

Die Flitterwochen in Südafrika waren eine wohlverdiente Auszeit für die beiden Stars, die nach ihrer Hochzeit im April 2023 kaum Zeit füreinander hatten – berufliche Verpflichtungen standen im Vordergrund. Jonathan hat zuletzt einen Vertrag bei den Chicago Bears unterschrieben, während Simone in Paris olympisches Gold holte. Der Sport hat die beiden stark verbunden, was Jonathan in Interviews immer wieder betonte: "Es ist inspirierend, Simone zu sehen, wie sie jeden Tag beständig Höchstleistungen erbringt." Mit ihrer Liebe und gegenseitigen Unterstützung zeigen sie, dass eine erfolgreiche Beziehung auch im Rampenlicht des Leistungssports funktionieren kann.

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens, Februar 2025

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, November 2024

