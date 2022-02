Simone Biles (24) hat Ja gesagt! Die Turnerin ist bereits seit einiger Zeit glücklich vergeben. Im August 2020 machte die mehrfache Olympia-Siegerin ihre Beziehung zu dem Football-Star Jonathan Owens (26) öffentlich. Wie glücklich die beiden sind, beweisen sie seither immer wieder durch süße Pärchenbilder im Netz. Nun wagen Simone und Jonathan sogar schon den nächsten großen Schritt: Die beiden Profisportler haben sich verlobt!

Das gab die 24-Jährige jetzt auf Instagram bekannt. Zu diesen Aufnahmen von dem romantischen Antrag schrieb sie: "Das einfachste Ja. Ich kann es kaum abwarten, für immer und ewig mit dir zusammen zu sein. Du bist alles, wovon ich immer geträumt habe und mehr. Lass uns heiraten, Verlobter." Jonathan ging natürlich nicht mit leeren Händen vor Simone auf die Knie. Er steckte ihr einen XXL-Diamantring an den Finger – auf den Simone offenbar sehr stolz ist. Sie teilte sogar noch eine Nahaufnahme von dem Schmuckstück mit ihren Fans.

Jonathan deutet auf seinem Social-Media-Profil bereits an, dass er seiner Liebsten den Antrag offenbar am Valentinstag gemacht hat. Für die Frage aller Fragen hat er sich offenbar etwas ganz Besonderes überlegt. In seinem Post dankte er jedenfalls einem Freund, der ihm bei der Planung des Antrags geholfen hat. "Sie hatte wirklich keine Ahnung, was auf sie zukam", erklärte er.

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles

Getty Images Simone Biles, September 2021

Instagram / jowens_3 Simone Biles und ihr Freund Jonathan Owens im Juni 2021

