Endlich klärt Mike Blümer auf! Nachdem Melanie Müller (33) in der vergangenen Staffel von Promi Big Brother erstmals öffentlich über ihre Eheprobleme gesprochen hatte, ging ihre Beziehung nur wenige Monate später in die Brüche. Im Dezember gaben der Musikproduzent und die Reality-TV-Bekanntheit ihre endgültige Trennung bekannt. Melli ist inzwischen aber wieder glücklich vergeben. Vor wenigen Wochen behauptete sie, dass auch ihr Ex eine neue Frau an seiner Seite habe. Jetzt spricht Mike endlich Klartext: Ist er tatsächlich eine neue Beziehung eingegangen?

In seiner Instagram-Story meldete sich der Unternehmer nun aus seinem Karibikurlaub zu Wort: "Ja, ich bin mit Katharina hier – und nein, es ist kein Liebesurlaub." Dabei stellte er klar, dass er sich mit der Leipzigerin zwar gut verstehe, aber keinesfalls mit ihr zusammen sei – im Gegenteil! "Man mag sich und man ist in der letzten Zeit durch all den Terror mehr zusammengewachsen. Aber eine Beziehung entsteht nicht von heute auf morgen und im Moment denken wir auch beide nicht darüber nach", erklärte Mike genervt seine Haltung.

Tatsächlich scheint Melli die Blondine selbst ziemlich gut zu kennen. Im Interview mit RTL sprach die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin ganz offen über Mikes angebliche neue Liebe. "Das war meine beste Freundin", gab die 33-Jährige preis – und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen ihren Ex: Laut ihr soll zwischen Katharina und ihrem Noch-Ehemann nämlich schon seit Längerem etwas laufen.

Anzeige

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige

Frederic / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer bei der EM 2016 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de