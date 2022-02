So lässt sich doch alles wunderbar verstauen! Sarah Engels (29) ist im Dezember 2021 erneut Mutter geworden. Der glückliche Vater ihres Töchterchens Solea Liana Engels ist der Fußballstar Julian Engels (28). Ein halbes Jahr vor der Geburt hatten sie ihre Liebe auf die nächste Stufe gestellt und geheiratet. Nun machte die ehemalige DSDS-Kandidatin ihrem Ehemann ein besonderes und auch praktisches Geschenk: Julian kann sich über einen Daddy-Toolgürtel freuen!

In einer Instagram-Story präsentierte die Sängerin ihren Liebsten mit seinem neuesten Accessoire. Dieser kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus und hat in den Taschen seines Gürtels bereits so einiges an Zubehör verstaut: Dort finden sich unter anderem Taschentücher, Windeln, Magnesiumtabletten und Wärmepads. "Wenn wir jetzt das Haus verlassen, brauchen wir eigentlich nichts mehr mitzunehmen, außer deinen Gürtel", merkte die 29-Jährige amüsiert an.

Offenbar lebt die Kölnerin ihr Familiendasein in vollen Zügen aus. Doch vor Kurzem gab sie ehrlich zu, dass sie mit ihrem zweiten Kind auch manchmal ein wenig überfordert ist. "Ich ziehe den Hut vor allen Familien, die drei, vier oder fünf Kinder haben. Hochachtung, wie ihr das meistert", äußerte sie ebenfalls bei Instagram.

Instagram / julbue Sarah, Solea und Julian Engels an Weihnachten 2021

Instagram / sarellax3 Julian Engels im Februar 2022

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

