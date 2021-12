Das Baby ist auf der Welt! Schon seit gestern ist es ruhig auf dem Instagram- und Facebook-Account von Sarah Engels (29) geworden. Ziemlich untypisch für die Mutter von Alessio Lombardi (6), die ihre Fans für gewöhnlich regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden hält. Klar, dass ihre neugierigen Follower sofort spekulierten, ob die Hochschwangere ihre Tochter wohl bereits auf die Welt gebracht hat und sich genau aus diesem Grund nicht bei ihrer Community meldet. Und siehe da: Das Engels-Baby ist tatsächlich da!

Auf Instagram postet Sarah ein Foto von ihrer Hand, der Hand ihres Mannes Julian (28) und der ihrer kleinen Tochter. Zu dem Foto schreibt die zweifache Mama: "Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels." Damit verrät sie auch gleich den Namen des neuesten Familienzuwachses. "Am 2. Dezember 2021 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen", freut sich die Sängerin.

"Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz", richtet Sarah rührende Worte an ihr Neugeborenes. Ihr Mann Julian postet dieselben Zeilen. In seiner Story schreibt er außerdem: "Unsere Hände werden dich immer halten."

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

