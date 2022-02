Gegen Prinz Charles (73) läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren! Angeblich wusste er, dass einer seiner Mitarbeiter Bestechungsgelder des saudischen Geschäftsmanns Mahfouz Marei Mubarak angenommen habe. Und auch die Londoner Polizei hat nun offizielle Untersuchungen eingeleitet, um endlich Licht ins Dunkle zu bringen. Im Zuge dessen sollen alle möglichen Personen befragt werden, die eventuell über Informationen verfügen. Vielleicht muss jetzt auch Prinz Harry (37) eine Aussage tätigen!

Wie The Mirror berichtete, stand Harry ebenfalls mit dem Unternehmer aus Saudi Arabien in Kontakt – er habe diesen sogar früher kennengelernt als sein Vater. Dem Prinzen kamen jedoch Zweifel an der Vorgehensweise von Mahfouz, der wohl fragwürdige Forderungen gestellt hatte. Daraufhin beendete der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) den Kontakt zu diesem schnellstmöglich wieder. Diesen Zweifeln will die Londoner Polizeibehörde nun offenbar nachgehen und herausfinden, welche Art von Bedenken Harry gegenüber dem Geschäftsmann hatte.

Ob sich der 37-Jährige tatsächlich dazu äußern wird, bleibt abzuwarten. Dieser hat im Moment eigentlich ganz andere Sorgen: Wie The Sun berichtete, will der gebürtige Londoner gegen das britische Innenministerium klagen – anscheinend deshalb, weil dieses sich weigere, Harry und seiner Familie einen Personenschutz bei einem England-Aufenthalt zu stellen.

Getty Images Prinz Harry bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021

Getty Images Prinz Harry, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

