Ein glamouröses Leben, keine finanziellen Sorgen und eine Menge Privilegien – so stellt man sich das Leben als Kind eines Hollywoodstars vor. Auch Chet Hanks (31) wuchs als Sohnemann von Tom Hanks (65) mit einem berühmten Vater auf – bereits als Kind konnte er die Welt bereisen, in schönen Hotels wohnen und in Privatflugzeugen fliegen. Nun sprach Chet auch über die Schattenseiten des Lebens mit einem berühmten Vater und verriet, dass ihm eine ganz bedeutende Sache fehlte.

In einem emotionalen Video erklärte Chet vergangenen Mittwoch auf seinem YouTube-Kanal, warum es nicht immer leicht war, mit einem berühmten Vater aufzuwachsen. "Während mein Vater im Rampenlicht stand, wurde auch ich als arroganter, anspruchsvoller und verwöhnter Bengel angesehen", berichtete der Sohn des "Forrest Gump"-Darstellers, wodurch er in seiner Schulzeit immer wieder mit viel Verachtung und Feindseligkeit konfrontiert worden sei. "Während meiner Schulzeit bildeten sich die Leute eine Meinung über mich, bevor sie überhaupt die Chance hatten, mich kennenzulernen", weiß er heute und fuhr fort, dass es ihm vor allem an einem männlichen Vorbild gefehlt hätte.

"Es war ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte nie jemanden, der mir gesagt hat: 'Hey, scheiß auf diese Leute. Sie sind nur neidisch auf dich'", räumte Chet ein und erinnert sich, dass er deshalb mit heftigen Unsicherheiten zu kämpfen hatte.

Instagram / chethanx Chet Hanks, Sohn von Tom Hanks

Getty Images Tom Hanks bei den Golden Globe Awards im Jahr 2020

Instagram / chethanx Chet Hanks

