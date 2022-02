Jetzt mischt auch Benjamin Melzer mit! Am Samstag wurde publik, dass sich die Reality-TV-Stars Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn endgültig getrennt haben: Der einstige Temptation Island-Verführer will bereits am Montag die Scheidung einreichen. Natürlich haben auch die ehemaligen Sommerhaus-Kollegen des Paares Wind davon bekommen. Bereits in der Villa hatte Ben damals klargemacht, dass er Mikes Verhalten gegenüber seiner Frau inakzeptabel findet. Doch was sagt das Model nun zum Liebes-Aus der beiden?

In seiner Instagram-Story meldete sich der 35-Jährige nun zu Wort: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es stimmt, ob es wirklich wahr ist, aber ich würde es mir wünschen." Ben wolle niemandem etwas Schlechtes, aber Mike behandle seine Michelle einfach nicht gut – und deshalb wäre eine endgültige Trennung seiner Meinung nach das Beste für die beiden. "Michelle, dir wünsche ich alles Gute", stellte der Buchautor klar und verdeutlichte zusätzlich mit dem Hashtag #freemichelle, dass er hinter der Tatort-Darstellerin steht.

Für den Reality-TV-Star hingegen schien der Influencer überhaupt keine netten Worte übrig zu haben. "Was Mike darüber denkt, wie Mike sich damit fühlt, ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Mehr muss ich dazu glaube ich gar nicht sagen, oder?", wetterte Ben gegen seinen ehemaligen Mitstreiter.

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im Dezember 2021

RTL Benjamin Melzer, Model

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Reality-TV-Star

