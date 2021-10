Wie geht der Streit zwischen Mike Cees-Monballijn und Benjamin Melzer aus? In der heutigen Folge von Das Sommerhaus der Stars wurde endlich das Siegerpaar gekürt – Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt schnappten sich die Geldprämie. Kurz darauf in der Wiedersehensfolge mit Frauke Ludowig (57) ist aber nicht der Gewinn Thema Nummer eins, sondern die Beziehungsprobleme von Mike und seiner Frau Michelle. In einem Teaser hatten die Zuschauer schon gesehen, dass Ben wegen des Paares auf hundertachtzig ist. Doch wie reagierte Mike darauf?

Das Transgender-Model warf dem Temptation Island-Star nicht nur vor, in Interviews eine "große Fresse" zu haben, sondern ging auch bezüglich seines Verhaltens gegenüber seiner Liebsten hart mit ihm ins Gericht. "Selbst im Mittelalter haben die Männer ihre Frauen besser behandelt. Das steht mir bis hier. Ich fühle mich so verarscht von dir. Ich habe so lange hinter dir gestanden", wetterte er. Mikes Reaktion darauf hätte aber wohl kaum gleichgültiger ausfallen können: Ihn störte es lediglich, dass er zwar mit dem Berliner telefoniert hatte, der daraufhin aber angeblich in der Presse schlecht über ihn redete. "Dann auch einfach mich anrufen, bevor man zur Presse geht und ein Statement abgibt. Mehr kann ich dazu nicht sagen", äußerte Mike.

Für ihn sei es sowieso ein No-Go, dass die anderen Promipärchen sich in seine Beziehung einmischen. Immerhin machen er und Michelle mittlerweile sogar eine Therapie, um ihre Eheprobleme in den Griff zu bekommen. "Wir haben unsere Sachen und unsere Behandlung und unsere Themen und da seid ihr außen vor", stellte er an die anderen gerichtet klar.

RTL Benjamin Melzer, Model

RTL Mike Cees-Monballijn

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

