Simon Cowell (62) spricht nun über einen ganz besonderen Moment. Vor einigen Wochen machte die Neuigkeit die Runde, dass der Britain's Got Talent-Juror endlich um die Hand seiner langjährigen Partnerin Lauren Silverman (45) angehalten hat. Das hatte der 62-Jährige bereits länger geplant, nachdem er durch einen schweren Fahrradunfall beinahe querschnittsgelähmt geworden wäre. Im TV verriet Simon nun einige süße Details über seinen Heiratsantrag.

In der Sendung Entertainment Tonight plauderte Simon aus, dass er ohne Hilfe absolut aufgeschmissen gewesen wäre. Für seinen Heiratsantrag im Familienurlaub bat er deshalb kurzerhand seinen achtjährigen Sohn Eric darum, die Frage mit ihm gemeinsam zu stellen. "Hundertprozentig musste er mich coachen. Er war ein großer Teil davon", plauderte Simon stolz aus und fügte hinzu, dass auch sein Stiefsohn Adam (16) aus Laurens erster Ehe mit von der Partie war. "Für Simon war es wichtig, dass die Kinder dabei waren, denn er liebt sie beide und die Familie, die sie geworden sind", hatte eine Quelle bereits gegenüber The Sun verraten.

"Ich glaube, nach allem, was wir in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben, hat sich unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Familie ist alles", fuhr Simon in der Show fort – und das, obwohl er lange Zeit nicht an das Konzept der Ehe geglaubt hatte.

Getty Images Lauren Silverman und Simon Cowell im Februar 2015

Getty Images Simon Cowell, seine Verlobte Lauren Silverman und ihre Kinder Eric und Adam

Getty Images Simon Cowell im September 2019

