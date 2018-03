Wenn am 22. März "Pacific Rim 2: Uprising" in die deutschen Kinos kommt, mimen die Hollywood-Hotties John Boyega (26) und Scott Eastwood (31) knallharte Action-Helden, die die Welt vor fiesen Wassermonstern retten müssen. Im Promiflash-Interview verrät der Sohn von Clint Eastwood (87) allerdings, mit welchem witzigen Hobby sich die harten Kerle in den Drehpausen die Zeit vertrieben haben: "Wir haben in China zusammen Karaoke gesungen."



