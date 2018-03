Scott Eastwood (31) war als Kind ein echter Schlingel! In seinem neuen Film "Overdrive" spielt der Sohn von Clint Eastwood (87) einen Autodieb. Den Grundstein für seine "Verbrecher"-Karriere hat der Hollywood-Star aber schon im Kindesalter gelegt. Auf der Promo-Tour für den Streifen verriet der 31-Jährige gegenüber Promiflash: Er habe sich im Alter von zehn Jahren ein Videospiel erschlichen. "Ich ging in der Nachbarschaft herum und sammelte Geld für meine Schule. Ich erzählte den Nachbarn, dass wir in der Schule Geld für neue Computer brauchten", plauderte er aus.



