Wie sich Clint Eastwood (89) diesen besonderen Tag wohl vorstellt? Der Schauspieler erlangte vor allem durch seine Rollen in "Dirty Harry" und "Für eine Handvoll Dollar" große Bekanntheit. Seitdem ist er nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Zuletzt war die Filmlegende in dem Thriller "The Mule" zu sehen – und führt nebenbei auch selbst öfter mal Regie. Am 31. Mai wird der achtfache Vater nun stolze 90 Jahre alt und hat auch schon Pläne, um diesen Meilenstein zu feiern…

Eine große Party sei nicht geplant, wie sein Sohn Scott Eastwood (34) im Interview mit Access Hollywood verriet: "Wir machen daraus nur eine Familiensache", erklärte der 34-Jährige. Die Veranstaltung werde sehr entspannt vonstattengehen. Den Grund dafür offenbarte der "Overdrive"-Darsteller auch: Sein Vater möge keine Geburtstage. Daher hätten sie sich auf ein schönes Mittagessen geeinigt. "Wir werden trotzdem einen Kuchen hereinschmuggeln."

Scott ist dabei, in die Fußstapfen seines berühmten Papas zu treten: In "Gran Torino" konnte er 2008 neben Clint bereits Schauspiel-Luft schnuppern und entdeckte so offenbar seine Leidenschaft für die darstellende Kunst. Sein neuer Film, "The Outpost", steht schon in den Startlöchern und soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Getty Images Clint Eastwood im Januar 2020

Getty Images Der Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood

Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler



