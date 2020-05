Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Clint Eastwood (90)! Die Filmlegende kann einen großen Meilenstein feiern: Clint wird stolze 90 Jahre alt! Mitte der 1960er Jahre gelang dem Schauspieler mit Italowestern und der "Dirty Harry"-Filmreihe der internationale Durchbruch. Obwohl sicherlich auch viele Fans des Hollywood-Urgesteins an seinem Geburtstag an ihn denken, haben seine Liebsten ihn an diesem Tag ganz für sich alleine – und das freut seinen Sohn Scott (34) offenbar ganz besonders!

Gegenüber Bild am Sonntag erzählte der 34-Jährige, dass sein Papa aus seinen Ehrentagen normalerweise keine große Sache mache. "Meist hat er sie auf seinen Filmsets oder beim Golfen verbracht", gab das Model preis. Aber dieses Jahr wolle ihm die Familie seine Abwesenheit nicht durchgehen lassen. "Zum 90. Geburtstag muss er sich dann doch ein bisschen feiern lassen", stellte der Clint-Spross klar. "Ich bin noch immer sein größter Fan. Das hat sich über all die Jahre nicht verändert", schwärmte Scott von seinem Vater.

An Ruhestand denke dieser offenbar noch lange nicht. "Ich glaube nicht, dass er gern älter wird. Er sagt immer, dass er noch so viel zu tun hat", teilte sein Sohn mit. Mit den Jahren avancierte der achtfache Vater nämlich nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera zu einer ikonischen Figur der Filmwelt. Er arbeitet nach wie vor als Regisseur, Produzent und Komponist.

Getty Images Clint Eastwood im Jahr 2018

Getty Images Scott Eastwood im Jahr 2019

Getty Images Scott Eastwood, Alison Eastwood und Kyle Eastwood im Jahr 2018



