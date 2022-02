Er versteckt sich vor den Paparazzi. Prinz Andrew (62) steht wegen seines Missbrauchsskandals aktuell stark im Fokus der Öffentlichkeit. Virginia Giuffre hatte ihm vorgeworfen, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben, inzwischen haben sich die beiden gegen die Zahlung einer Millionensumme außergerichtlich geeinigt. Trotzdem ist der Royal sich bewusst, dass jeder seiner Schritte weiterhin mit Spannung verfolgt wird. Für seine Treffen mit der Queen (95) nutzt Andrew deshalb jetzt den Schutz der Dunkelheit.

Wie The Sun berichtete, hat der Herzog von York seine Mutter in der vergangenen Woche jeden Tag in Windsor Castle besucht – jedoch immer nur nachts. "Andrew ist sehr vorsichtig und versucht, außer Sichtweite zu bleiben", erklärte ein Insider der Zeitung. Er wisse genau, dass tagsüber überall Fotografen lauern würden: "Seine beste Chance, ihnen zu entgehen, ist die Dunkelheit." Andrew sei sich des Schadens, den er der Monarchie zugefügt habe, durchaus bewusst. "Er weiß, dass er den Kopf jetzt gesenkt halten muss", erklärte die Quelle.

Bei den nächtlichen Treffen soll er seine zukünftige Rolle im Königshaus mit der Queen besprechen. "Er hat sich bei ihr für all den verursachten Ärger entschuldigt", berichtete der Insider weiter. Andrew sei unendlich dankbar für ihre anhaltende Unterstützung trotz des Skandals. "Es ist sicherlich wahr, dass die Queen ein Faible für Andrew hat und ihn als ihren Lieblingssohn betrachtet", unterstrich die Quelle die Verbundenheit der beiden.

Getty Images Prinz Andrew im September 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew in Ascot

Getty Images Prinz Charles, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Philip

