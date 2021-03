"The Blind Side" begeisterte im Jahr 2009 ein Millionenpublikum. Das Drama handelt von dem obdachlosen Jugendlichen Michael Oher (Quinton Aaron), der dank der Familie von Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock, 56) die Chance seines Lebens erhält: Mike wird zum großen Football-Star! Die 56-Jährige bekam damals für die Rolle ihren ersten Oscar – und auch heute ist sie in Hollywood noch sehr erfolgreich. Zuletzt war sie im Jahr 2018 im Thriller "Bird Box" zu sehen. Doch was wurde eigentlich aus den anderen Mitgliedern der Tuohy-Familie?

Quinton flimmert heute noch regelmäßig über die Leinwände. Der Charakter des obdachlosen Jugendlichen Mike war damals seine erste Hauptrolle und diese verschaffte ihm große Bekanntheit. Allein im Jahr 2019 erschienen drei Filme mit ihm: Zuletzt war er in "Summertime Dropouts" zu sehen. Ansonsten hatte der 36-Jährige in den vergangenen Jahren hin und wieder kleinere Auftritte in Serien wie Law & Order.

Jae Head spielte den Charakter Sean Junior – besser bekannt als S.J.. Als Sohn der Familie Tuohy verhilft er Mike im Film zu großem Erfolg und die beiden entwickeln eine enge Bindung zueinander. Was viele bisher nicht wussten: Im Jahr 2005 war der damalige Sprössling sogar in einer Folge How I Met Your Mother zu sehen! Inzwischen ist der Darsteller bereits 24 Jahre alt und auch heute ist er noch als Schauspieler tätig. Zuletzt wirkte er im Jahr 2019 am Horrorfilm "Hell Girl" mit.

Lily Collins (31) ist heutzutage gar nicht mehr aus Hollywood wegzudenken! Sie verkörperte im Drama den Charakter Collins, die große Schwester des kleinen S.J. Die Britin war in den vergangenen Jahren stets in namhaften Filmen zu sehen und spielte mehrere Hauptrollen, wie beispielsweise in "To The Bone" oder in "Love, Rosie". Doch damit nicht genug: Seit Oktober vergangenen Jahres begeistert sie in der Netflix-Produktion Emily in Paris die Zuschauer weltweit.

Getty Images Sandra Bullock im Januar 2020

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

Instagram / officialjaehead Jae Head, bekannt aus "The Blind Side"

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im September 2020

