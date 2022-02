Für Anna Schudt (47) schließt sich ein ganz besonderes Kapitel in ihrem Leben! In ihrer Rolle als Kommissarin Martina Bönisch begeistert die Schauspielerin inzwischen seit mehr als zehn Jahren und insgesamt 22 Einsätzen im Dortmunder Tatort. Ihren ersten Fall deckte die TV-Bekanntheit an der Seite ihrer drei Kollegen bereits im Jahr 2012 erfolgreich auf. Am vergangenen Sonntag hieß es dann allerdings Abschied nehmen: Anna verließ den "Tatort"!

In der Folge "Liebe mich" flimmerte die gebürtige Konstanzerin ein vorerst letztes Mal über die TV-Bildschirme. "Abschied vom Dortmunder Tatort zu nehmen, ist mir sehr schwergefallen. Denn im Gegensatz zum häufig angespannten Arbeitsklima in der Dortmunder Mordkommission fühlt sich jeder Dreh fast wie ein vertrautes Familientreffen an", schwärmte Anna in einer offiziellen Pressemitteilung des Senders. Ihre Rolle als Martina ist der 47-Jährigen in den vergangenen Jahren auch sehr ans Herz gewachsen.

"Aber ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen", erklärte Anna ihre Entscheidung. Wie ihr "Tatort"-Team nun ohne sie weiterarbeiten wird, das möchte Anna in Zukunft als treue Zuschauerin mitverfolgen.

