Ihre körperliche Gesundheit macht Marianne Hartl (69) zu schaffen! An der Seite ihres Mannes Michael wurde die gebürtige Münchnerin als Teil des Schlager-Duos Marianne und Michael berühmt. Seit fast 50 Jahren sind die zweifachen Eltern nahezu unzertrennlich. Nun muss ihr Gatte der Musikerin wohl ganz besonders beistehen: Marianne hat sich bei einem Sturz die Schulter gebrochen und musste sogar notoperiert werden!

Im Bild-Interview berichtete die 69-Jährige von ihrem Unfall. Beim Spaziergang mit ihrem Hund verhakten sich Mariannes Wanderschuhe und die Schlagersängerin kam zu Fall. "Ich hatte einen Schock, lag 30 Minuten zitternd auf dem Boden, bevor ich Michael auf dem Handy anrufen konnte", erinnerte sie sich. Als dieser zur Hilfe eilte und sie aufhob, habe sie vor Schmerzen geschrien. Ihre rechte Schulter war gebrochen. Zwei Stunden lang musste sie aus diesem Grund notoperiert werden.

Inzwischen hat Marianne Metallplatten in der Schulter, doch vollständig genesen ist sie noch nicht. "Ich trage jetzt einen Stützverband um Arm und Schulter. Trotz starker Medikamente habe ich Schmerzen", klagte die Bayerin. Nun stehen fünf Wochen Physiotherapie und eine dreiwöchige Reha an – doch die Moderatorin bleibt positiv: "Ich nehme den Unfall als Schicksal an."

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Dinner Royal in München im September 2019

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Leipziger Opernball, Oktober 2021

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Bambi in Berlin, Oktober 2021

