Er musste nach diesem Tiefschlag das Sprechen und Laufen neu erlernen! Marianne Hartl (69) war in den letzten Monaten in großer Sorge um ihren Mann. Ihr Volksmusik-Duo-Partner Michael Hartl erlitt Anfang März einen Schlaganfall und wurde danach in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand war nach einigen Tagen wieder stabil genug und er wurde kurz vor seinem 73. Geburtstag aus dem Koma geholt. Nun sprach der Schlagerstar erstmalig über dieses traumatische Erlebnis.

Bislang hat sich nur seine Frau zu seinem Zustand geäußert und machte deutlich, dass nach dem Vorfall keiner wusste, mit welchen Schäden sie zu rechnen haben. Wie Bild berichtet, hat der Musiker an den Schlaganfall selbst und die Tage im künstlichen Koma keinerlei Erinnerung. Auch wenn sein Gesundheitszustand sich schnell besserte und er nach wenigen Tagen aus dem Koma geweckt wurde, schilderte er jetzt: "Ich musste neu sprechen und laufen lernen". Dass die Situation am Ende doch so gut ausgegangen ist, hat er nur der schnellen Reaktion seiner Frau zu verdanken, die nach seinen ersten Symptomen sofort den Notruf anrief.

Nicht nur das schnelle Handeln seiner Frau haben ihm in dieser Notsituation das Leben gerettet. So konnten auch die Hilfskräfte schnell handeln und ihm helfen. Das Ärzteteam im Krankenhaus habe sich gut um ihn gekümmert und ihn mit einer neuartigen OP-Methodik das Leben gerettet. Der 73-Jährige zeigte sich dankbar für die schnelle Hilfe. "Am wichtigsten war es ihm, seinem Ärzteteam 'Danke' zu sagen", berichtete Marianne.

Anzeige

Getty Images Marianne und Michael Hartl, Schlagerstars

Anzeige

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Leipziger Opernball, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Dinner Royal in München im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de