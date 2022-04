Es war ein großer Schockmoment! Anfang März erlitt Michael von dem Gesangsduo Marianne und Michael einen Schlaganfall. Seine Frau Marianne Hartl (69) war daraufhin in großer Sorge, denn der TV-Star wurde ins künstliche Koma versetzt. Kurz vor seinem Geburtstag konnten sie und die Fans jedoch aufatmen: Der Musiker war wieder erwacht und befindet sich seit dem auf dem Weg der Besserung. Doch wie geht es Michael nun knapp einen Monat nach dem Schlaganfall?

Mit Bunte sprach Marianne über die derzeitige Gesundheitslage ihres Mannes. Demnach geht es ihm momentan wieder gut und er kommt nach und nach wieder zu Kräften. "Keiner wusste, mit welchen Schäden er aus dem Koma erwachen würde", erklärte die Schlagersängerin. Doch bei der Reha machte er wohl super Fortschritte, sodass er sogar früher entlassen werden konnte!

Obwohl Michael noch immer sehr schwach ist, baut er nach und nach durch leichtes Training seine Muskeln wieder auf. Marianne hält es für ein Wunder, dass ihr Liebster so glimpflich davon gekommen ist. "Sein Sprachzentrum ist Gott sei Dank nicht gestört, aber auf der rechten Seite muss er an seiner Motorik arbeiten. Was nach einem so schweren Schlaganfall, den er hatte, das Geringste ist", zeigte sie sich erleichtert.

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Dinner Royal in München im September 2019

Getty Images Marianne und Michael Hartl, Schlagerstars

Getty Images Marianne und Michael Hartl beim Bambi in Berlin, Oktober 2021

