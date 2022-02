Ist Heidi Klum (48) hier etwa untenrum ohne Unterwäsche unterwegs? Das Supermodel hat keine Scheu davor, öffentlich die Hüllen fallen zu lassen. Mit ihrem Mann Tom Kaulitz (32) schmust die TV-Bekanntheit auch gerne mal leicht bekleidet im Bett und mal filmt sich das Paar unter der Dusche. Jetzt machte die TV-Persönlichkeit Bekanntschaft mit den Elevator Boys und drehte mit den hotten Jungs coole Tanzvideos. Doch jetzt erregte sie mit einem Clip besonders viel Aufmerksamkeit: Heidi schien im Pool keinen Slip angehabt zu haben!

Auf TikTok postete Heidi ein Video, in dem sie mit den Elevator Boys im Pool planscht und zu dem Germany's next Topmodel-Song "Chai Tea with Heidi" tanzt. Im kühlen Nass geht es ganz schön zur Sache. Die 48-Jährige rekelt sich mit den Jungs im Wasser und demonstriert ihre heißen Dancemoves – doch siehe da: Trägt die TV-Persönlichkeit etwa keinen Slip? Als die Beauty kurz aus dem Wasser kommt, hat es tatsächlich den Anschein, aber Fehlanzeige! Heidi trägt offenbar einen Mini-Bikini-Slip mit solch dünner Schnürung, dass der Stoff in dem Video kaum auffällt.

Dass seine Heidi aktuell mit so vielen hübschen jungen Männern auf einem Haufen rumhängt, scheint ihrem Ehemann Tom Kaulitz wenig auszumachen. Immerhin macht die Entertainerin ihrem Partner regelmäßig süße Liebeserklärungen im Netz, wie zum Beispiel auch zum Valentinstag. "Mit dir ist jeder Tag Valentinstag", schwärmte die Vierfach-Mama von Tom auf Instagram.

