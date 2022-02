Billie Eilish (20) weiß ihre Follower mal wieder zu überraschen! Schon im vergangenen Jahr wagte die Musikerin etwas Neues. Sie färbte nicht nur ihre schwarz-grünen Haare auf einmal blond, sondern tauschte ihre lockeren Oversize-Klamotten zeitweise auch gegen eine Korsage und zeigte Haut. Inzwischen ist die Sängerin wieder zu ihrer dunklen Mähne zurückgekehrt. Klamottentechnisch bleibt sie aber wohl weiterhin experimentierfreudig: Im Netz präsentierte sich Billie nun im Latex-Outfit!

Via Instagram teaserte die 20-Jährige den ungewöhnlichen Look an. Mit einer Haube aus Latex und langen Handschuhen aus dem gleichen Material fotografierte Billie sich im Spiegel. Dabei zeigte die "Bad Guy"-Interpretin obenrum auch reichlich Haut. Mehr von ihrem Outfit ist auf dem Bild jedoch nicht zu sehen. Von diesem Einblick sind ihre Fans allerdings haltlos begeistert. "Ich glaube, ich bin gerade kurz ohnmächtig geworden!", schwärmte ein User. Einige Follower vermuten hinter dem Style bereits den Musikvideo-Dreh für Billies Song "Oxytocin".

Dass allerdings nicht jedes Umstyling gut bei ihren Fans ankommt, weiß die Künstlerin. Dass sie im vergangenen Jahr plötzlich figurbetonter unterwegs war, sorgte für Kritik. "Ich habe 100.000 Follower verloren, nur wegen meiner Brüste. Die Leute haben Angst vor großen Brüsten", hatte Billie im September 2021 gegenüber Elle berichtet.

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Juli 2021

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images BIllie Eilish bei der Met Gala 2021

