Sie sorgt sich um ihre Fans! Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise musste die junge Sängerin Billie Eilish (20) einige Konzerte absagen. Nun darf sie aber wieder auftreten und füllt erneut große Stadien. Doch der Ansturm auf die Events bringt auch negative Seiten mit sich: Anfang Februar unterbrach die "ilomilo"-Interpretin eine Performance, damit ein Fan verarztet werden konnte. Nun pausierte Billie erneut ein Konzert!

Wie TMZ berichtet, hatte die 20-Jährige wieder Angst um ihre Fans. Bei ihrem Konzert in New York City im Madison Square Garden holte sie nach einem Song tief Luft – und bat daraufhin die Besucher, dasselbe zu tun. Außerdem fragte Billie die Fans in der ersten Reihe, ob alles okay sei, bevor sie mit dem nächsten Track weitermachte.

Die Zuhörer schienen ziemlich dankbar für die kleine Pause gewesen zu sein. Denn in einem Video von dem Konzert klang die Reaktion durchweg positiv. Daraufhin nahm Billie aber ihre Gitarre wieder zur Hand und gab ihre Hits zum Besten.

Getty Images Billie Eilish im Februar 2022

