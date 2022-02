Typveränderung bei Molly-Mae Hague (22). Die Influencerin wurde in Großbritannien durch ihre Teilnahme an Love Island zum Star. Inzwischen folgen der Beauty auf Instagram stolze 6,2 Millionen Fans. Denen heizt Molly-Mae immer wieder mit schönen Pics von sich ein. Bei ihren blonden Haaren probiert sich die Britin zwar gerne mal aus, zuletzt zeigte sie sich im Netz aber vor allem mit einer üppigen Wallemähne. Damit ist jetzt aber offenbar erst mal Schluss: Molly-Mae trägt ihre Haare nun in einem kurzen Bob.

Auf Instagram teilte die 22-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie ihre neue Frisur präsentiert. Molly-Maes Haare sind darauf nicht nur glatt, sondern auch lediglich schulterlang. "Die Aufgabe: kurz, kurz", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Ihre Fans sind von diesem Look hin und weg und überschütten Molly-Mae in den Kommentaren mit Komplimenten. Auch ihr Freund Tommy Fury scheint begeistert zu sein. Er kommentierte das Bild seiner Liebsten mit dem Wort "gesegnet".

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Molly-Mae beim Friseur eine radikale Veränderung wagte. Schon vor einigen Wochen postete sie ein Foto von sich mit kurzen Haaren. Doch wenige Tage später ließ sie sich gleich wieder XXL-Extensions einsetzen. Von denen hat sich Molly-Mae inzwischen aber offenbar erneut getrennt.

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Ex-"Love Island"-Star

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de