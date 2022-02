Das Trennungsdrama zwischen Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) erfreut sich gerade wieder neuer Aufmerksamkeit. Seit ihrem Liebesaus im Oktober 2020 ist den Fans der Reality-TV-Teilnehmer klar: Freunde werden die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der einstige Bachelorette-Rosenanwärter nicht mehr. Bei Prominent getrennt müssen sie jetzt jedoch als Team agieren. In der Sendung erklärt Carina, dass Serkan glaubt, dass sie in der Beziehung fremdgegangen sei. Das dementiert die Blondine nun noch einmal öffentlich!

In ihrer Instagram-Story macht Carina deutlich, dass im Fernsehen nicht immer alle Szenen in Gänze gezeigt werden. "Auch, wenn ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, möchte ich nochmals klarstellen, dass ich nie fremdgegangen bin", betont sie. Einige Momente seien in der Show sehr unglücklich zusammengeschnitten worden.

Die Pferdeliebhaberin erwähnt auch, was sie im TV wirklich sagt – es wurde nur zum Teil ausgestrahlt: "So richtig weiß ich nicht, warum er sich damals getrennt hat. Wir haben nie richtig drüber gesprochen, aber Serkan denkt, dass ich fremdgegangen bin. Aber ich meine, es gibt ja Bilder von ihm mit anderen Frauen und nicht von mir mit anderen Männern."

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

